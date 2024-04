Iñaki Williams se sincera: ¿Está dispuesto a abandonar el Athletic?

Aunque su hermano Nico renovó con el Athletic hasta 2027, su cláusula se ha mantenido en 50 millones de euros, motivo por lo que su continuidad en el equipo la próxima temporada está en el aire. Iñaki Williams, por su parte, tiene un año más de contrato pero no cláusula de rescisión.

Cuestionado en una entrevista para ‘Club del deportista’ sobre su futuro en el Athletic, el delantero de 29 años dijo: “Me gustaría ser One Club Man. Queda mucho para ello, ahora estoy disfrutando mucho del momento, de jugar con mi hermano, de estar en este nivel y ojalá se pueda dar. Nunca se sabe lo que puede depararnos el futuro, pero sí que me gustaría”.

Iñaki Williams siente que tiene una deuda con el Athletic que espera saldar en la final de copa frente al Real Mallorca. “Lo afrontamos con la mayor ilusión del mundo, tanto nosotros como el pueblo vizcaíno. Bilbao va a estar siempre con nosotros, siempre lo estará, independientemente de que ganemos o perdamos. Siempre tenemos su apoyo incondicional, vamos a dejarnos la piel. Hemos hecho una fantástica Copa del Rey, mereciendo estar en esta final y, después de tantos años de finales y de jugarlas sin público lastimosamente, creo que es el momento de tener a nuestra afición, que es muy importante para nosotros”, señaló.

Iñaki Williams y su decisión de jugar con Ghana

Por su parte, sobre su decisión de jugar con Ghana, comentó: “Nunca lo hubiese imaginado. Tuve que tomar una decisión y no me arrepiento para nada de poder representar al país de mis padres, de mi familia, de volver a mis orígenes, de poder viajar más y ver a mis familiares en Ghana. Es cierto que deportivamente no han salido las cosas como todos deseábamos, pero sí que es cierto que a nivel deportivo y a nivel personal me ha ayudado muchísimo. De hecho, creo que estoy en uno de mis mejores momentos por esa decisión que tomé”.