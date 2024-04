Insisten en relacionar a De Gea con este equipo de LaLiga

Las elevadas pretensiones de David De Gea han hecho que pase toda una temporada sin equipo pese a que se llegó a dar por hecho su llegada a Arabia Saudí cuando terminó contrato con el Manchester United. Sin embargo el guardameta de 33 años estaría dispuesto a rebajarse considerablemente el sueldo para volver a los terrenos de juego, una posibilidad que en LaLiga EA Sports le ofrecería el Betis.

Aunque David De Gea ya fue relacionado con el conjunto verdiblanco durante el pasado mercado invernal, será en verano cuando haga huevo al madrileño. Y es que Claudio Bravo termina contrato a final de temporada y el guardameta de 41 años no seguirá en el Betis para poder regresar a Chile. Además, el club de las Trece Barras estaría dispuesto a aprovechar que varios equipos de la Serie A han preguntado por Rui Silva, que tiene contrato hasta 2026, para hacer caja por él.

Por tanto, el Betis podría renovar por completo su portería y fichar, a coste cero, a David De Gea, es una opción que gusta a sus dirigentes. Así lo asegura Estadio Deportivo, que señala que el elevado sueldo del guardameta madrileño es un problema, pero también que tanto él como su familia verían con buenos ojos tener una oportunidad en LaLiga EA Sports.

Pellegrini y el fichaje de De Gea por el Betis

Cabe señalar que David De Gea sonó con fuerza como posible refuerzo invernal del Betis este mes de enero. Entonces, cuestionado al respecto, Manuel Pellegrini dijo: “Son especulaciones y en este momento no podría darle ninguna versión, pero si me pregunta diría que no creo”.

Ahora la situación es diferente y el fichaje de David De Gea por el Betis sí podría darse.