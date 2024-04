Iñigo Martinez y Laporte, candidatos a reforzar la zaga de este equipo de LaLiga

El Athletic afronta con ilusión su regreso a Europa y, a falta de determinar si jugará la próxima temporada la Champions o la Europa League, mira con ambición el mercado de fichajes. El conjunto vasco desembolsará más de 15 millones de euros por Álvaro Djaló y tiene previsto incorporar también a un nuevo central dados los recurrentes problemas físicos de Yeray Álvarez que han dejado solos a Dani Vivian y Aitor Paredes durante toda la temporada. Es ahí donde aparece el nombre de dos viejos conocidos como Iñigo Martínez yAymeric Laporte.

Un año después de haber desembarcado a coste cero en el Barcelona tras no haber renovado con el Athletic, Iñigo Martínez podría regresar al conjunto vasco. La irrupción de Pau Cubarsí le ha dejado sin sitio en el equipo catalán y, conscientes de que es una faena para él, el club se ha comprometido a ayudarle a encontrar un nuevo acomodo. Uno que le haría especial ilusión, y así lo demostró desfilando junto a la Gabarra en una embarcación es el Athletic.

Al igual que Iñigo Martínez, Laporte vería con buenos ojos regresar al Athletic

Otro que se ha mostrado dispuesto a regresar al Athletic ha sido Aymeric Laporte. El central de 29 años reconocía semanas atrás haberse equivocado fichando por el Al Nassr.

Decepcionado con Arabia Saudí, Aymeric Laporte dijo en el diario AS: “La vida para ellos... se lo toman todo a la ligera. El ultimátum que les puedas dar no les importa. O sea, van a su bola realmente. Negocias una cosa y luego no te la aceptan después de habértela firmado. Te la pelean… Es un poco un rollo que en Europa no sé yo… Eso sí, lo mismo que te quitan en eso te dan en otros aspectos”.

“Yo hablo de mi experiencia propia y no sé cómo es la los demás. Por mi parte, lo que he visto es que te intentan traer, pero luego está el día a día y en eso es distinto”, agregó el defensor subrayando que en Europa se cuida más al futbolista.

Cuestionado por la posibilidad de volver al Athletic, Aymeric Laporte declaró: “Soy seguidor y socio del Athletic. Tengo un contrato aquí de tres años. Hay detalles que no me gustan aquí como he dicho y llegado un momento dado se podría plantear. De momento, todo es muy reciente. Desde luego, no será en el mercado de invierno”.