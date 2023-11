La opinión de Pellegrini sobre si De Gea llegará al Betis

Tal y como contamos en LAOTRALIGA días atrás, David de Gea, sin equipo desde que terminase contrato con el Manchester United en verano, había sido relacionado con el Betis. Las lesiones de Claudio Bravo y de Rui Silva han dejado a Fran Veites como el único portero del conjunto verdiblanco, lo que ha llevado al club de las Trece Barras a interesarse por el guardameta madrileño de 33 años. Sobre la posibilidad de que David de Gea recale en el Betis fue preguntado Manuel Pellegrini, técnico del equipo andaluz.

“Son especulaciones y en este momento no podría darle ninguna versión, pero si me pregunta diría que no creo”, señaló el chileno.

Por su parte, sobre la actuación de Fran Veites en el derbi, Manuel Pellegrini comentó: “Lo de Fran creo que fue más o menos lo que esperábamos de él. Entrena todos los días, es un portero que tiene muchas condiciones, no tuvo la más mínima responsabilidad en el gol, estuvo tranquilo y para mí fue una muy buena actuación la suya dentro de lo difícil que es debutar prácticamente en el fútbol profesional con todo lo que conlleva el ambiente exterior”.

David de Gea recalaría a coste cero en el Betis

De hacerse con David de Gea, el Betis se haría con sus servios a coste cero. No obstante, la elevada ficha del madrileño supondría un hándicap para el conjunto verdiblanco. Ya el pasado verano, el guardameta de 33 años dijo no al Manchester United cuando con todo pactado para su renovación le presentó una oferta a la baja.