El entrenador que ve con buenos ojos dirigir al Sevilla la próxima temporada

Aunque Quique Sánchez Flores tiene un año más de contrato con el Sevilla, éste está ligado a objetivos que difícilmente cumplirá. Es por ello por lo que, en las últimas semanas, numerosos entrenadores como Jagoba Arrasate, Raúl González, Diego Martínez, Javi Gracia o Enzo Maresca han sido relacionados con el conjunto hispalense. También Paulo Fonseca, al que Víctor Orta trató de fichar para el Leeds en 2022, y que según la prensa andaluza ve con buenos ojos dirigir la próxima temporada.

De momento, lo que ha descartado el técnico luso-mozambiqueño es renovar con el Lille. Según Estadio Deportivo, Paulo Fonseca considera que “LaLiga es LaLiga” y estaría como loco por entrenar en España. Sobre todo al Sevilla. Por ello estaría dispuesto a hacer el esfuerzo económico que el conjunto hispalense exigirá a su nuevo entrenador ya que el no disputar la próxima campaña competiciones europeas reducirá considerablemente sus ingresos.

Paulo Fonseca no sería la primera opción del Sevilla

Por otro lado, el citado medio señala que los dirigentes del club no quieren experimentos como el de Diego Alonso y abogan por un técnico con mayor experiencia en LaLiga EA Sports, siendo Jagoba Arrasate el que mayor consenso genera hasta la fecha.

Ajeno a los rumores, Quique Sánchez Flores, reivindicando su trabajo al frente del Sevilla, decía días atrás: “A pesar de regalar muchos partidos, los números no son tan malos para lo que supone un plan de rescate. No es lo mismo que un plan de modelo de juego, por la forma en la que te encuentras al jugador. Hay muchos equipos que quieren lo que queremos nosotros, que quieren tirarnos para abajo y no quieren que los superemos. Nosotros, juntos, mejor que separados. Juzguemos un poco menos, seamos menos duros, para que los chicos tengan un poco de aire y estén mejor”.