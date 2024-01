Jesé se ofrece para jugar en España

Sin equipo tras su salida del Coritiba, Jesé Rodríguez confía en encontrar equipo en España, donde el último club al que perteneció fue a la Unión Deportiva Las Palmas. Así lo ha desvelado el delantero de 30 años en una entrevista.

“Que nadie dude de que soy y seguiré siendo futbolista. Llevo cuatro semanas entrenando de lunes a viernes, a veces sábados, con dobles sesiones, preparándome y esperando. He tenido alguna cosa pero no he querido tomar decisiones precipitadas. Me gustaría llegar a un sitio donde tenga estabilidad, donde pueda jugar de seguido. Si tuviera esa continuidad que todo futbolista busca, seguro que rendiría como lo he hecho en otros sitios. Me gustaría que fuera en España, cerca de mi familia”, afirmó Jesé Rodríguez en MARCA.

Así se vende Jesé en España

Sobre lo que podría aportar al equipo que le ofrezca la oportunidad, el canario señaló: “Cien por cien profesionalidad diaria, experiencia en diferentes equipos y países, diferentes sistemas de juego con entrenadores de ideas muy diferentes y, sobre todo, ser un buen compañero y ganar. Soy un ganador y lo que me gusta es ganar. No se va a arrepentir quien me dé la oportunidad”.

“He tenido momentos individuales y colectivos muy buenos. Otros no tanto. Cuando pierdes, toca reflexionar. Cuando se gana muchas veces no se piensa tanto en lo que has logrado o lo que has ganado. Pero realmente cuando caes tanto colectiva como individualmente, es cuando reflexionas y te pones a pensar por qué ha pasado esto o aquello. Ahora todo es diferente. He aprendido también de mis errores, porque creo que no todos somos perfectos y lo importante es darse cuenta de las cosas para que uno las ponga en práctica. He aprendido de lo sucedido”, añadió un Jesé Rodríguez que espera que la madurez juegue a su favor para encontrar nuevo equipo en España.