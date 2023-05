Joao Félix deja claro dónde quiere jugar la próxima temporada

El Chelsea no tiene ninguna opción de compra sobre Joao Félix, por lo que el atacante de 23 años regresará al Atlético de Madrid. Sin embargo el portugués no tiene ninguna intención de volver al conjunto rojiblanco, y menos ahora que se da por hecho que Simeone continuará la próxima temporada. Joao Félix quiere continuar en la Premier League y, aunque ha sido relacionado con el Newcastle, quiere seguir en el Chelsea tal y como él mismo ha afirmado.

«Todavía no sé cuál va a ser mi futuro, pero estos cuatro o cinco meses aquí me encanta. Me gustaría mucho estar aquí la próxima temporada», manifestó.

Desde su llegada al Chelsea en el mercado invernal, Joao Félix ha disputado un total de 14 partidos en los que ha anotado tres goles. Mauricio Pochettino entrenará al cuadro londinense la próxima temporada y, tal y como contamos en LAOTRALIGA, cuenta con el luso de cara al siguiente curso.

Los futbolistas que ofrecerá el Chelsea al Atlético por Joao Félix

El Atlético de Madrid, por su parte, estaría abierto a hacer caja por Joao Félix, pero nunca por menos de 100 millones de euros. Sin embargo el Chelsea verá reducidos considerablemente sus ingresos tras no haberse clasificado para disputar competiciones europeas la próxima temporada. Por ello, con el fin de abaratar su precio, y consciente de que el Atlético de Madrid busca futbolistas en su demarcación, el Chelsea ofrecerá a Aubameyang y a Marc Cucurella al Atlético de Madrid por Joao Félix. ¿Serán capaces de alcanzar un acuerdo ambas partes? De momento Joao Félix ya ha dado el primer paso dejando claro dónde quiere jugar la próxima temporada.