Haaland se presentó en pijama y con su novia a la celebración del título del Manchester City

Pep Guardiola ha conquistado su quinta Premier League en seis años con el Manchester City. Si el conjunto inglés ha sido capaz de recortar la ventaja que tenía el Arsenal para hacerse con el título ha sido, en parte, gracias a Erling Haaland, que ha anotado 36 goles, y repartido 7 asistencias, en 34 partidos. Y precisamente el noruego fue el gran protagonista de la celebración ya que se presentó en pijama con su novia en el club privado MNKY HSE.

Erling Haaland lució un pijama de seda del mismo tono azul que el de la camiseta del Manchester City con sus iniciales bordadas. Por su parte, Isabel Haugseng Johansen, su novia, vistió un vestido del mismo color.

Haaland ha ganado su primera Premier con el Manchester City

Después del partido frente al Chelsea, tras haber ganado su primera Premier League con el Manchester City, Erling Haaland señaló: «esto es irreal». «No sé qué decir, no había planeado nada. Me veis sonreír mucho porque estoy muy contento», añadió el delantero de 22 años. «Estos son recuerdos para toda mi vida, hemos luchado mucho por esto. Voy a disfrutar mucho de este día, es muy especial tener este título. Para una temporada de debut, 36 goles, un título, dos finales por delante... No tiene mala pinta», concluyó Erling Haaland.

Lampard intentó fichar a Haaland para el Chelsea

Frank Lampard, técnico del Chelsea, desveló que intentó fichar a Erling Haaland durante su primera etapa en Stamford Bridge y que por entonces su nivel ya estaba «muy claro».

Lampard, que dirigió a los 'Blues' entre julio de 2019 y enero de 2021, trató de fichar a Erling Haaland cuando este aún militaba en el Salzburgo, equipo al que se enfrentaron en un amistoso en el verano de 2019. «Le intentó fichar la primera vez que estuve aquí. Me interesaba mucho, pero no pudo ser. Su nivel por entonces ya estaba muy claro, cuando jugamos contra el Salzburgo. Le doy mucho mérito, porque me encanta ver a jugadores como él a ese nivel, con esa personalidad y con esa hambre para ser el mejor», dijo Lampard en rueda de prensa.

A Lampard le pidieron que lo comparara con Didier Drogba, uno de los mejores, si no el mejor delantero que ha pasado por Stamford Bridge. «No puedo compararlos, porque son diferentes y porque Drogba tuvo mucha influencia aquí durante un largo periodo de tiempo. El impacto de Haaland ha sido más instantáneo, nada más llegar a la Premier. No es una comparación directa, pero ambos son grandes delanteros», agregó.