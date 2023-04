¿Quiere Pochettino que Joao Félix siga en el Chelsea la próxima temporada?

Al Atlético de Madrid y a Joao Félix les ha sentado muy bien separar sus caminos en el mercado invernal. Los resultados han favorecido al conjunto rojiblanco y el futbolista portugués ha declarado públicamente que es feliz en el cuadro londinense. No obstante, Joao Félix deberá regresar al Atlético de Madrid en verano ya que en su cesión no se incluyó una opción de compra para el Chelsea. Sin embargo, según The Sun, Joao Félix quiere seguir en el conjunto inglés y Mauricio Pochettino, que se hará cargo de su banquillo, quiere tener al luso a sus órdenes.

El Newcastle, rival del Chelsea en la puja por Joao Félix

El Chelsea se enfrenta a un recorte del 30 por ciento en sus salarios tras no haber conseguido clasificarse para la próxima edición de la Champions, lo que podría complicar la continuidad de Joao Félix, algo que querría aprovechar el Newcastle.

Dado que el rendimiento de Joao Félix ha ido de más a menos en el Chelsea, el Atlético de Madrid ha pasado de buscar recuperar los 127 millones de euros que pagó por él al Benfica a conformarse con 100. Incluso, según Pacojo González, el periodista que desveló el interés del Newcastle por Joao Félix, podría dar el visto bueno a una oferta de entre 70 y 80 millones.

Ya el pasado verano el Newcastle pagó 70 millones de euros a la Real Sociedad por Alexander Isak y cuenta con liquidez suficiente para llevarse a Joao Félix del Atlético de Madrid.