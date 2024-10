Jonathan Viera cuenta con varios pretendientes en LaLiga

Jonathan Viera, que se desvinculó el pasado mes de septiembre del Khorr Fakkan SSC alegando “motivos familiares”, podría regresar a LaLiga EA Sports en el mercado invernal. Tal y como contamos en LAOTRALIGA, la UD Las Palmas se ha mostrado abierta a ofrecerle nuevamente acomodo en sus filas, aunque otros equipos españoles están dispuestos a ofrecerle acomodo a coste cero.

Así lo asegura Estadio Deportivo, que señala que Jonathan Viera, cuyo último equipo en LaLiga EA Sports fue el Almería, contaría con varios pretendientes tanto en España como en el extranjero. El atacante de 35 años, que disputó su último partido el pasado 22 de septiembre, se entrena en Canarias a la espera de decidir en qué equipo recalará en el mercado invernal.

La UD Las Palmas, dispuesta a ofrecer acomodo a Jonathan Viera

Sobre la posibilidad de que lo haga en la UD Las Palmas, Deivid Rodríguez, adjunto a la dirección deportiva del conjunto canario, dijo días atrás: “Todos saben mi relación con él. Jonathan es agente libre, nuestra plantilla está cerrada y no nos planteamos ninguna incorporación a nuestro equipo. Ya se verá lo que pasa en el futuro”.

Si el regreso de Jonathan Viera a la UD Las Palmas es una posibilidad es porque García Pimienta, al que responsabilizó de su salida, dejó el equipo en verano. "Tampoco hay que tener una bola de cristal para saber que hay un problema con el entrenador; su problema no sé cuál es, el mío sí sé cuál es. Su problema no lo sé porque no me lo ha explicado. A partir de ahí, todo se ha complicado, y para no crear un problema cada vez más grande hablé con el presidente y le dije que lo mejor era hacerme a un lado. Soy una persona justa. Creo que se ha hecho la bola cada vez más grande, no lo pararon a tiempo, y al final el único perjudicado fui yo", declaró su rueda de prensa de despedida.