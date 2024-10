El sorprendente equipo de Segunda División que piensa en Mariano para reforzar su delantera

El que fuera delantero del Real Madrid, Mariano Díaz, se encuentra sin equipo desde que rescindiera su contrato con el Sevilla el pasado mes de agosto. Si bien varios equipos extranjeros se mostraron dispuestos a ofrecerle acomodo, el delantero de 31 años no recibió ninguna oferta de su agrado. Tampoco en LaLiga EA Sports, donde fue relacionado con el Espanyol. Para colmo Mariano Díaz no pudo disputar los Juegos Olímpicos con la República Dominicana, lo que generó dudas respecto al estado de su rodilla. Ya recuperado, el Tenerife, que es el colista de Segunda División, sueña con cerrar su fichaje.

Para salir de los puestos de descenso, el conjunto canario ha contratado a Pepe Mel como nuevo entrenador y hará un esfuerzo, dentro de sus posibilidades, para tratar también de reclutar en sus filas a Mariano Díaz en el mercado invernal. Así lo asegura Estadio Deportivo, que señala que el Tenerife sólo tendrá opciones de cerrar su fichaje si el delantero acepta rebajarse considerablemente el sueldo.

La baza del Tenerife para fichar a Mariano

Mariano Díaz, tras no haber tenido el protagonismo que esperaba en el Sevilla, podría ver con buenos ojos recalar en el Tenerife para ir cogiendo ritmo, demostrar que ha dejado atrás su grave lesión de rodilla y poder dar el salto a un equipo que luche por mayores aspiraciones el próximo verano.

Respecto a su lesión de rodilla, siendo todavía jugador del Sevilla, Mariano Díaz comentó: “Con la intención de dar respuesta a las diversas informaciones y mensajes de preocupación sobre mi estado, me gustaría comunicaros que llevo semanas arrastrando una compleja lesión en la rodilla, que no me está permitiendo ayudar al equipo en la medida que me gustaría. A pesar de insistir con distintos tratamientos, no hemos conseguido una mejoría suficiente, razón por la que ni siquiera puedo entrenarme con normalidad, como ha comentado el entrenador. Estoy trabajando y esforzándome diariamente para regresar cuanto antes, mientras tanto, solo puedo animar a mis compañeros para llevar al Sevilla donde se merece”.