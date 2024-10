El futbolista que se arrepiente de haber vuelto al Espanyol

Álvaro Vázquez, ahora en las filas del Badalona, abandonó el Espanyol en 2012 para poner rumbo al Getafe. Sin embargo regresó en 2016 al conjunto blanquiazul, un movimiento del que se arrepiente según ha reconocido el delantero de 33 años en una entrevista.

Refiriéndose a Quique Sánchez Flores, Álvaro Vázquez dijo en Relevo: “No me hizo bien volver porque no tuve la confianza del míster y porque no me encontré bien dentro del campo, me cambiaba de posición”.

“A toro pasado es muy fácil decirlo, pero tenía alguna que otra opción para jugar en otro club. A lo mejor hubiera ido peor, quién sabe, pero sí que es cierto que me arrepiento un poco porque creo que no tuve suerte”, manifestó.

Álvaro Vázquez y la primera vez que abandonó el Espanyol

En otra entrevista para Gol Cat, Álvaro Vázquez contaba en 2021 sobre la primera vez que abandonó el Espanyol: “Iba a acabar mi contrato y el Espanyol negoció mi renovación, pero me hizo una oferta económica a la baja. Para mí fue una falta de respeto”. Además, el club le debía dinero: “Denuncié al club por impago mientras estaba jugando en el Espanyol. Hubo gente del club lo utilizó como un arma de doble filo para tirarme a la afición encima, y lo consiguieron, pero hice lo que tenía que hacer. Se me debía dinero de dos años anteriores”, desveló.

Pese a sus desencuentros, Álvaro Vázquez regresó al Espanyol en 2016: “Volví al Espanyol con una ilusión tremenda, porque quería hacer bien las cosas que no me dejaron hacer. Estaba donde quería estar, en casa, pero me encontré un muro infranqueable. Creo que ese traspaso que se hizo del Getafe al Espanyol fue una operación entre clubes que tenían cosas pendientes de otros pagos y ahí zanjaron esas cuentas”, declaró. “No vi portería, luego me lesioné dos veces y al final el entrenador no tenía ya la misma confianza en mí”, concluyó Álvaro Vázquez.