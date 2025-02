Lucas Pérez se entrena con el Rayo Majadahonda con un equipo Champions dispuesto a ficharle

Aunque, como contamos en LAOTRALIGA, Lucas Pérez había dicho que no a una oferta del PSV, el conjunto neerlandés, no ha renunciado a su fichaje. El delantero de 36 años rescindió su contrato con el Deportivo de la Coruña el pasado 22 de agosto por “motivos personales” y se encuentra en Madrid para estar cerca de su hijo. Sin embargo, con la intención de volver, se entrena con el Rayo Majadahonda, por lo que no se descarta que termine aceptando la propuesta del PSV, que le ofrecería la oportunidad de jugar la Champions League.

Al tratarse de un jugador libre, según el diario AS, la oferta del PSV sigue sobre la mesa de Lucas Pérez, que podría incorporarse a su plantilla tan pronto como dé luz verde a su propuesta. Dicha propuesta sería por lo que resta de temporada con opción a un más.

¿Por qué abandonó Lucas Pérez el Deportivo de la Coruña?

La salida del capitán Lucas Pérez ha supuesto “un golpe anímico” para el Deportivo de la Coruña, aunque su director deportivo, Fernando Soriano, aplaude la “valentía” del futbolista al anteponer los intereses del club a los suyos.

“La baja de Lucas Pérez es importante porque el talento que tiene es irrecuperable. Su salida fue un golpe anímico, un golpe de liderazgo, pero también tengo que decir que fue una decisión valiente por su parte, sacrificando muchísimo a nivel profesional. Sabemos lo que Lucas quiere al club y tomar esa decisión es para valorarla enormemente”, manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, explicó que la causa de la marcha del delantero vino motivada “un poco” por la situación familiar del futbolista porque “a veces cuando no tienes cerca todo lo que tu quieres te afecta”.