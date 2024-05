Luis de la Fuente confirma quién será uno de los delanteros de España en la Eurocopa

A dos semanas de anunciar la lista de los 26 futbolistas que defenderán a España en la próxima Eurocopa, Luis de la Fuente ha confirmado la presencia en ella de Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid.

Justificando su presencia en la próxima Eurocopa, Luis de la Fuente dijo en una entrevista para Teledeporte: “Primero porque es nuestro capitán, y segundo porque ha tenido un comportamiento excepcional”.

“Es un jugadores que a veces ha rendido en la Selección por encima de lo que lo ha hecho en su club”, añadió sobre Álvaro Morata. “No me genera ninguna duda”, zanjó.

Luis de la Fuente no garantizó la presencia de Pedri con España en la próxima Eurocopa

A diferencia de la de Álvaro Morata, Luis de la Fuente no pudo garantizar la presencia de Pedri con España en la próxima Eurocopa. Destacando que hay muchos jugadores “que lo están haciendo muy bien”, subrayó que la clave es que “Pedri se encuentre con Pedri”. “Es muy bueno para él, para su club y para la Seleccion. En cualquier escenario que queramos ver a Pedri tiene cabida”, agregó al respecto.

“Ahora, hay muchos futbolistas que están acabando muy bien la temporada... En una posición donde juega Pedri o donde yo le veo lo están haciendo muy bien. Habrá que tomar una decisión”, reconoció.

Por su parte, sobre la presencia de Isco en la próxima Eurocopa con España, Luis de la Fuente manifestó: “Yo me declaro públicamente admirador de Isco. Lo están haciendo muy bien y se lo merece”.

“Isco no ha estado con nosotros por diferentes contratiempos. Hemos tenido que dar listas en marzo o noviembre. En esos momentos se dieron circuscintcias contraria por los que no pudiera estar. Una lesión o el buen momento de otros jugadores”, aclaró sobre por qué el centrocampista del Betis no había sido convocado antes con la Selección.