Marcelino deja por los suelos a Peter Lim revelando lo que hizo después de que el Valencia ganase la Copa del Rey

Marcelino García Toral sigue sin entender que el Valencia prescindiera de sus servicios tras haber ganado para el conjunto che la Copa del Rey en 2019. Tras denunciar que Peter Lim quería tirar a la basura el torneo, el ahora técnico del Villarreal fue despedido.

«De la Copa Lim nunca nos felicitó y la prueba evidente es que el propietario estaba allí en Sevilla y se fue a cenar con Beckham. No vino a la celebración», reveló Marcelino García Toral en Onda Cero.

Haciendo alusión a su despido, el técnico asturiano añadió: “Cuando me lo comunicaron, de hecho, me tuve que sentar porque me entró un calor por todo el cuerpo... Me sentí hasta mal y pensé que me entraba un mareo y tuve que sentarme. No lo esperábamos, aunque el ambiente ya estaba enrarecido. En la pretemporada ya pareció que se estaba torpedeando el proyecto”.

Respecto al que por aquel entonces era el presidente del Valencia, Marcelino García Toral dijo: “No sé si mi despido fue por celos de Murthy pero sí parece ser que aquí se actúa por trabajo y coherencia y en el Valencia por capricho. Si le viera le saludaría porque siempre hay que ser educado y ya está. No siento nada por él, solo indiferencia absoluta. Creo que él era un elemento informativo y no decisorio. Las decisiones se tomaban en Singapur. El rencor no existe en mi forma de pensar y como no existe no pierdo tiempo en eso. En cualquier caso, mi gran suerte sería no volver a convivir con esas personas”.

“Habíamos sido campeones recientemente y clasificado para la Champions. Todo era muy recientemente. La sensación que yo tenía como entrenador es que la plantilla quería más, nosotros queríamos más y había muy buen entendimiento. Hubo una ruptura de lo que había funcionado con la dirección que no se sabe muy bien”, continuó Marcelino García Toral.

Marcelino García Toral y la situación actual del Valencia

Respecto a la situación actual del Valencia, Marcelino García Toral indicó: “Me da pena porque el Valencia es un club histórico que debería estar en la parte alta de la tabla, que es donde su historia dice. Creo que en la historia de La Liga el Valencia es el cuarto y debería estar en esas posiciones. A principios de siglo estaba por encima del Atleti, pero ellos con una buena gestión les han adelantado. El Valencia, por todo, por afición, historia, títulos... Debería estar arriba, pero si gestionas mal... Todo te lleva al lugar que mereces en función de lo que haces”.