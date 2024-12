El nuevo equipo que amenaza con pagar al Athletic la cláusula de Nico Williams

Aunque todo parecía que el Barcelona había pospuesto el fichaje de Nico Williams, motivo por lo que el extremo no había garantizado su continuidad en el Athletic más allá de esta temporada, no está del todo claro que vaya a presentar una oferta por él en verano. Pese al acuerdo con Nike, el conjunto azulgrana va a tener problemas para inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor, y también para reforzarse, y más en una demarcación en la que ya no tiene necesidad de hacerlo viendo el buen desempeño de Raphinha en el presente curso. Sin el Barcelona como rival, es ahora el Bayern de Múnich el que amenaza con pagar la cláusula de Nico Williams al Athletic.

Así lo asegura el prestigioso SportBild, que habla del internacional español como una prioridad para el club bávaro. Si bien el Bayern de Múnich piensa en Jamie Gittens, del Borussia Dortmund, como alternativa; Nico Williams sería su primera opción para apuntalar su ataque. Para poder hacerse con sus servicios el conjunto alemán estaría dispuesto a pagar al Athletic los 60 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión.

¿Cambiará Nico Williams el Athletic por el Bayern de Múnich en verano?

“He decidido estar aquí un año más”, confirmaba el internacional español al comenzar la temporada no garantizando su continuidad en el conjunto vasco más allá del próximo verano.

“Me fui de vacaciones y empezó a salir un montón de rumores. Una vez que aterricé, tuve una charla con mis padres y mi hermano y decidimos que lo mejor era seguir un año más”, reveló Nico Williams al que ahora pretende el Bayern de Múnich.

“Muchos equipos te quieren, he tenido muchas ofertas para hacer cosas que otro jugador hubiese hecho, pero estoy feliz aquí, Bilbao es mi casa”, insistió. “Se ha demostrado que estoy aquí feliz, esas cosas las lleva mi representante, he decidido estar aquí un año más y voy a disfrutar mucho de jugar competiciones europeas”, añadió Nico Williams.

“Mi hermano me ha dado mi espacio, era una decisión más personal, mi familia lo es todo. Me iban a apoyar si me iba o si me quedaba. Tengo 22 años y debo tomar mis propias decisiones, pero mis familiares han tenido mucho que ver en la continuidad. Muchas veces se ponía en duda mi intención de seguir aquí. Muchos dudaban y se ha demostrado que quiero al Athletic con toda mi alma”, concluyó.