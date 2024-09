El nuevo equipo que se ha interesado por Sergio Ramos

Tras haber sido ofrecido, y rechazado, por tres equipos brasileños, Sergio Ramos, sin equipo tras su salida del Sevilla, podría recalar en Estados Unidos. Allí el San Diego, de la MLS, habría trasladado una interesante oferta al central de 38 años.

Así lo asegura Mundo Deportivo, que recuerda que si Sergio Ramos no ha encontrado acomodo en Brasil, en México o en Turquía ha sido por sus elevadas pretensiones económicas. ¿Será capaz el San Diego de presentar una oferta del agrado del defensor?

Los tres equipos que han descartado el fichaje de Sergio Ramos

Sergio Ramos se ha ofrecido en Brasil, donde Memphis Depay ha encontrado acomodo en el Corinthians, país en el que se embolsará 12,3 millones de euros en dos años y medio. Sin embargo, las altas pretensiones del que fuera central del Real Madrid y del PSG han llevado al Flamengo y al Vasco da Gama primero y al Botafogo después a descartar su fichaje.

“Un agente influyente de Río de Janeiro, el mánager de Marcelo, nos ofreció a Sergio Ramos. Iniciamos las conversaciones, pero pidió un sueldo muy alto”, dijo el exfutbolista brasileño Edmundo sobre el ofrecimiento del español al Vasco da Gama.

En México, por su parte, ha sido el Monterrey el que no ha podido fichar a Sergio Ramos al no disponer plazas en su plantilla para un nuevo extranjero. “Con los ojos cerrados. Me traigo a Sergio ayer, no hoy. El problema es que no tenemos cupo de extranjeros. Uno tiene que seguir las reglas. Sergio Ramos es el mejor central de los últimos 15 años en el fútbol de élite y sería un privilegio para el Monterrey contar con él y sobre todo en miras a un torneo como es el mundial de clubes. Imagínate contar con Sergio Ramos, que te da un plus a todos los niveles. A nivel futbolístico, a nivel de personalidad, a nivel marketing... pero las reglas son las reglas”, reconoció en El Chiringuito Tato Noriega, presidente del Monterrey.