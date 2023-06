Pacha Espino será el primer fichaje del Getafe

Pese a tener una oferta para renovar con el Cádiz, el lateral zurdo de 31 años, que termina contrato el próximo 30 de junio, habría decidido no seguir en el equipo andaluz. Libre para negociar con otros equipos desde el pasado mes de enero, Pacha Espino podría tener ya un acuerdo cerrado con el Getafe.

Así lo asegura la Cope, por lo que el uruguayo, si no hay ningún contratiempo de última hora, recalará a coste cero en el conjunto azulón. Pacha Espino tiene pasaporte español por lo que no ocupará plaza de extracomunitario en el Getafe. El defensor llegará al equipo madrileño tras haber disputado 105 partidos al Cádiz, club en el que recaló en 2019 procedente de Nacional también a coste cero.

Choco Lozano podría llegar junto a Pacha Espino al Getafe

Otro futbolista que también termina contrato con el Cádiz y que ha sido relacionado con el Getafe es Choco Lozano. Cuestionado al respecto, Manuel Vizcaíno, presidente del equipo andaluz, declaró molesto: «Me parecería mezquino que el Getafe hubiera fichado a Choco jugándose las papas con nosotros, pero me aseguran que no es así. Está feo que suene siquiera para un rival como el Getafe. Hay agentes que son muy hábiles e intentan crear esa tensión. No sería la primera vez que un jugador se queda sin equipo».

Choco Lozano llegó al Cádiz en 2020 procedente del Girona a cambio de 2,5 millones de euros tras haber militado la campaña anterior en el conjunto andaluz en calidad de cedido. El hondureño llegó al Girona procedente del Barcelona B, si bien también militó en el filial del Valencia y en equipos como el Tenerife o el Alcoyano.