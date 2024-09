Paco Jémez se ofrece en España para volver a entrenar

Paco Jémez, que se encuentra sin equipo tras haber entrenado al Tractor Sazi iraní, quiere regresar a España, donde en su última etapa dirigió a la UD Las Palmas, al Rayo Vallecano y al Ibiza.

Así lo expresó en declaraciones recogidas por el diario AS durante XXIII edición del torneo benéfico contra el cáncer de mama: “Espero volver pronto a un banquillo, he recibido muchas cosas de fuera, he querido pararlas porque quiero entrenar en España, pero si no sale nada me volveré a ir pero me quiero quedar una temporadita por aquí”.

También, sobre el parón de entrenadores, Paco Jémez manifestó: “Estamos en un país en el que en Primera y Segunda, no suele haber problemas de pago. Tú si no cobras, llegas en verano a la Federación y le dices tal club no me ha pagado, denuncias, y el club no puede hacer ningún fichaje. Puede ser que se nos pierda algo de los contratos, en el tema Setién, pero lo normal es que cuando un club echa a aun entrenador o acaba el contrato, le paga lo que le debe, igual que a los jugadores. Creo que estamos un país en el que no tenemos que preocuparnos demasiado de eso, creo que funciona bien. Si empieza a haber impagos, pues se tendrán que tomar medidas. Te puedo contar de otros países que sí que es un problema”.

Paco Jémez y los problemas del Real Madrid

Paco Jémez, además, analizó el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid y los problemas que está teniendo el conjunto blanco en este inicio de temporada. “Mbappé indudablemente es uno de los mejores del mundo. Pero como entrenador, aunque sea el mejor del mundo, si me hace cambiar mi forma de jugar para mí es un problema, para mí. Se pueden buscar soluciones pero creo que el Madrid funcionaba muy bien como jugó el año pasado. Sustituir a Toni Kroos es muy complicado, pero el Madrid tiene la capacidad de hacerlo. Ahora, si el problema es que por traer un jugador tienes que cambiar tu forma de jugar para acomodarlos a todos pues tienes un problema pero Carletto va a encontrar una solución, si no la encuentra él, nadie lo va a hacer”, señaló.