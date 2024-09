Martín Presa explica por qué el Rayo Vallecano no fichó a Memphis Depay

Ambicioso en el año de su centenario, el Rayo Vallecano ha fichado a James Rodríguez y pudo haber fichado también a Memphis Depay. Sobre por qué finalmente no reclutó al ex del Atlético de Madrid y del Barcelona ha hablado su presidente, Raúl Martín Presa.

Cuestionado por Memphis Depay en la Cadena SER, dijo: “No estuvo cerca, era una opción, pero tendría que haber salido alguien. Hubo interés por algunos de nuestros delanteros, Raúl De Tomás y otros, pero las ofertas no nos satisficieron y no pudo ser. Estamos contentos con la plantilla que tenemos y no echamos de menos a nadie”.

El Rayo Vallecano no ha fichado a Memphis Depay pero sí a James Rodríguez

Sobre cómo presentará el Rayo Vallecano a James Rodríguez, Raúl Martín Presa indicó: “No te sé decir, a ver qué acto hacemos, nos debemos al tema deportivo estando ahora en plena competición. No sabemos lo que vamos a hacer, nos pondremos de acuerdo con el jugador para que él esté cómodo. También viene de un viaje largo transoceánico, después de jugar dos partidos, ayer con unas condiciones muy duras de calor y humedad en Barranquilla. Vamos a llevarlo bien, a cuidarlo, para que nos pueda dar lo máximo durante la temporada, porque además le quedan dos viajes más con Colombia hasta fin de año”.

El colombiano James Rodríguez, por su parte, dijo que es "una alegría grande volver a la liga" española y a "un club histórico como es el Rayo Vallecano", en el que espera "hacer las cosas bien y, por qué no, soñar con cosas grandes".