El padre de Assane Diao responde: ¿Jugará con España o con Senegal?

Tal y como venimos contando en LAOTRALIGA, aunque Assane Diao se proclamó campeón con España Sub-19 de la Eurocopa que se celebró en Irlanda del Norte el pasado verano, está siendo tentado por Senegal. Y es que, el haber cambiado el Betis por el Como en el mercado invernal, equipo con el que ha anotado 5 goles en 10 partidos, ha llevado al extremo de 19 años a cautivar al mismísimo Antonio Cassano. Sobre por qué selección se decantará ha sido preguntado su padre, Moussa Diao, en una entrevista.

“Es cierto que tiene las dos posibilidades y está dudoso. Yo quiero que elija lo que le haga feliz. Le apoyaremos con su decisión. Solamente le he dicho que en España hay mucha competencia y en Senegal puede costarle un poco más por la dificultad para integrarse, pero lo importante es su deseo y yo no le puedo decir otra cosa. En España conoce las categorías inferiores, todos saben quién es, pero Senegal es otra posibilidad. Estamos muy contentos, porque él está feliz y las cosas le están saliendo. Pero no es solamente el momento que vive ahora, lo más difícil, o si va con una selección, sino mantenerse; para eso sabe que tiene que trabajar mucho y seguir así”, señaló el padre de Assane Diaio en el diario AS.

La importancia de Cesc Fábregas en el fichaje de Assane Diao

Sobre la importancia de Cesc Fábregas en el fichaje de su hijo por el Como, Moussa dijo: “Fue decisivo para el fichaje de Assane y ahora lo está siendo por la confianza que él siente de su entrenador, que es muy importante en estos chicos para que las cosas vayan bien. Lo hemos visto cuando hemos estado allí con él, hemos visto lo que es Cesc para él. En el vestuario se habla mucho español a pesar de ser italiano”.