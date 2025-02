El internacional Sub-21 con España que ha enamorado a Cassano: “En 2 ó 3 años podría convertirse en algo estratosférico”

Aunque todo el mundo habla de Nico Paz y de si será repescado por el Real Madrid, Assane Diao esta respondiendo a la inversión que ha hecho el Como de Cesc Fábregas por él en el mercado invernal. El conjunto italiano pagó 11 millones de euros al Betis por hacerse con sus servicios y ya ha marcado 4 goles en los 7 partidos que ha disputado hasta la fecha enamorando al mismísimo Antonio Cassano.

“Me quito el sombrero esta semana ante un jugador increíble que ha hecho algo asombroso: Diao, del Como. No lo conocía, nunca lo había visto jugar. Tiene una personalidad increíble y es un futbolista fantástico que, además, sabe defender”, declaró el italiano sobre el ex del Betis, que es internacional Sub-21 con España, en Viva el Fútbol.

Cassano ve a Assane Diao jugando en el Milan, el Nápoles o el Atalanta

“Si atacas a este tipo 50 ó 60 veces por partido, realmente te pone de los nervios. Puede jugar fácilmente en equipos como Milan, Nápoles o Atalanta. Creo que en junio será una de las piezas más valiosas. Imaginaos que Lookman deja la Atalanta y lo ficha Gasperini: podría haber una evolución aún mayor”, añadió Antonio Cassano sobre Assane Diao.

“Teniendo en cuenta que nació en 2005, en 2 ó 3 años podría convertirse en algo estratosférico. Mi pregunta es para el director deportivo del Nápoles. Querido Manna, ¿no podías haberlo fichado antes de que el Como lo comprara?”, terminó diciendo.