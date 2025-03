La respuesta de Iraola al ser preguntado si Kepa y Huijsen irán con la Selección

Gracias a Andoni Iraola, Kepa Arrizabalaga ha recuperado su mejor versión, lo que podría llevar al guardameta a volver a ser convocado con la Selección. Sobre ello ha sido preguntado el entrenador del Bournemouth, equipo en el que también juega un Dean Huijsen que también está en el radar de Luis de la Fuente.

“No es mi trabajo, no sé... Conozco a Luis de la Fuente, que es mi amigo y tomará la mejor decisión. Sólo puedo decir que están jugando muy bien, los dos están a un nivel muy alto”, dijo Andoni Iraola al ser cuestionado al respecto.

“No sé si Dean irá con la Sub-21 o si irá directamente con la absoluta, no es mi decisión”, añadió el técnico vasco sobre un Dean Huijsen (central de 19 años) que renunció a Países Bajos para ser convocado por la Selección, pero todavía no ha sido llamado por la absoluta.

Kepa, con menos opciones que Huijsen de ser convocado con la Selección

“Y luego, estamos muy contentos con Kepa, que ha sido muy sólido toda la temporada. Pero cuando hablamos de España, como pasa con Inglaterra y otras grandes selecciones, hablar de merecimiento porque lo estás haciendo muy bien... Tienen tantas opciones que decidan lo que decidan van a acertar”, concluyó Andoni Iraola.

No obstante, en el caso de Kepa Arrizabalaga, tendrá más complicado ser convocado con la Selección. Si bien se espera que se caiga de la convocatoria un Robert Sánchez que ya no juega en el Chelsea, también que vuelva Unai Simón. Además, el que está haciendo más méritos para ser convocado es Joan García, del Espanyol, que el pasado verano ganó el Oro con España en los Juegos Olímpicos.