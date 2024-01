Pellegrini desvela dónde le gustaría retirarse y no es en el Betis

Manuel Pellegrini tiene contrato con el Betis hasta 2026 y, aunque se ha mostrado fiel al club de las Trece Barras las veces que ha sido tentado para abandonar su banquillo, no parece que vaya a extender su vínculo con el equipo andaluz más allá de esa fecha. Y es que el técnico chileno tiene muy claro que quiere retirarse tras haber dirigido a Chile.

“Tengo 70 años y contrato con el Betis hasta 2026. Con 73 años, ¿por qué no voy a entrenar a Chile? Voy al gimnasio todos los días, juego al tenis dos o tres veces a la semana, también al golf. Me encuentro bien. Me encantaría entrenar a la Selección Chilena. Es mi país, me siento muy chileno, además de mis raíces en Italia y en España”, declaró Manuel Pellegrini en una entrevista para El País.

“No voy a ser una cabeza de turco. Quiero dirigir un proceso una vez que termine en el Betis. Llevo 25 años seguidos entrenando y solo una destitución en el West Ham. Me encantaría retirarme dirigiendo un Mundial con Chile”, reconoció el entrenador del Betis.

Pellegrini, contra la Superliga

A la espera de la decisión del Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid, fechada para el próximo 14 de marzo, que dirimirá en qué medida la UEFA y la FIFA puedan regular la celebración de competiciones alternativas a las actuales, se siguen sumando voces dentro del fútbol español en contra de la Superliga. El actual entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, criticó la Superliga en dicha entrevista y aseguró que en Inglaterra “nunca se aceptará”, dado que “el fútbol local es muy importante y allí la gente se siente mucho más identificada con la Premier que con la Champions”. Además, el técnico afirmó que “en España y otros países supondría la muerte del fútbol local”.