Pellegrini podría dejar el Betis a final de temporada

Desde Arabia Saudí volverán a amenazar la continuidad de Manuel Lopetegui al frente del Betis este verano. Si bien el chileno renovó recientemente con el conjunto verdiblanco hasta 2026, quedarse fuera de Europa podría propiciar su salida a final de temporada.

Así lo asegura AS, que es el diario que ha hecho saltar las alarmas al respecto. Para ello su hacía eco de unas palabras de Manuel Pellegrini que decía sobre lo que sucedió el pasado verano: “Hubo una oferta en papel desde Arabia, sí. Era de mucho dinero. Yo le había dicho que sí a China hace años. Mi familia nos inculcó siempre la cultura y la lectura. Arabia me entusiasmaba bastante, es un mundo distinto y dudé mucho. Pero el cariño que siento en el Betis es como en Málaga. No hubiese sido leal de mi parte. Sentía que no era el momento de irme aunque estaban dispuestos a pagar la cláusula”.

La prensa andaluza y la posible salida de Pellegrini del Betis

Por su parte, la prensa andaluza mantiene la calma al respecto. Según Estadio Deportivo, Manuel Pellegrini siempre ha dicho que es de “cumplir sus contratos”. Una prueba de ello es que el chileno ya habría comenzado con el Betis a planificar la pretemporada. No obstante, que habrán equipos en Arabia Saudí dispuestos a pagar su cláusula es un hecho y también que estos equipos tentarán a Manuel Pellegrini con salarios muy superiores al que actualmente percibe. ¿Dependerá, por tanto, su continuidad en el Betis de que se clasifique para competiciones europeas o cumplirá su contrato pase lo que pase?