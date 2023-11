Preguntan a Raúl García si volvería a Osasuna y su respuesta no puede ser más clara

Raúl García termina contrato con el Athletic a final de temporada y, si no renueva antes de que termine 2023, será libre para negociar con otros equipos a partir de enero. Una opción que está ahí es la de que el atacante de 37 años vuelva a Osasuna para terminar su carrera donde comenzó, algo por lo que ha sido pregundado.

"Siempre he dicho que a Osasuna tengo tal respeto que no le haría nada que le pudiera perjudicar. Cuando se habla de las opciones de volver a Pamplona. ¿Y si las cosas no salen bien? Arriesgarte a perder esos buenos recuerdos que tengo en Osasuna quizá no merece la pena. Es un tema que si se diera es porque el club cree que es lo oportuno. Pero es difícil que se haga porque son tan buenos los recuerdos que tengo no quiero que salga mal", dijo Raúl García en una entrevista para el Txoko de Idoate.

¿Qué hará Raúl García si no vuelve a Osasuna y se retira?

Sobre qué hará cuando deje el fútbol, el que fuera jugador de Osasuna comentó: "Tengo que ver. Primero debo ver cuándo llegará la retirada y a partir de ahí… En principio quiero parar y sentir qué me pide el cuerpo ¿Ser representante? Tengo un hijo de 5 años que juega al fútbol y a veces escuchas a los padres y…El primer error es que los padres se equivocan muy rápido y aquí no hay que volverse loco. El que es bueno, es bueno y llegará. Quizá lo de coger un representante para un chaval de 12 años es algo que me sigue costando ver. Es uno de los temas que miro para el día de la mañana, entrar en ese mundo para tratar de ayudar con mi experiencia, pero es complicado porque tiene ese pero que no termina de gustarme mucho. En el fútbol profesional es fundamental delegar porque los futbolistas no somos los que más sabemos del mundo. Hay que saber delegar y rodearte de la gente que debes tener alrededor a nivel fisico, psicológico…es importante acertar".