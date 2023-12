¡Quiere fichar a Savio en el mercado invernal!

El futuro de Savio se está definiendo y, dentro de lo malo, puede que de manera favorable al Girona. Y es que el el Manchester City el equipo que quiere adquirir en propiedad al extremo de 19 años.

De no hacer movimiento alguno el equipo que dirige Pep Guardiola por Savio, el brasileño deberá regresar el próximo verano, cuando finalice su cesión al Girona, al Troyes. No obstante, dado que estos tres equipos pertenecen al mismo grupo, el Manchester City no tendrá problemas para fichar a Savio.

El conjunto inglés podría hacerlo para vender a atacante. Según el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, hay clubes en la Premier League y en la Desligara dispuestos a pagar 30 millones de euros por Savio. Sin embargo, venderle no entra en los planes del Manchester City, sí cederle nuevamente al Girona si el equipo catalán se clasifica para disputar competiciones europeas la próxima temporada.

Ferran Soriano, CEO del Manchester City, declaró recientemente al ser preguntado por el futuro de Savio en RAC1: “No se va de Girona. Se quedará aquí hasta final de temporada y, probablemente, más allá de 2024”.

El otro objetivo del Manchester City en el Girona

Aunque el Girona pertenece al mismo grupo que el Manchester City, el conjunto que dirige Pep Guardiola dependerá del Real Madrid para cerrar un refuerzo en el equipo catalán. Y es que el Manchester City se ha fijado en Miguel Gutiérrez, un futbolista por el que el club merengue conserva el 50 por ciento de los derechos. Su cláusula, 35 millones de euros.