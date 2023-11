El Manchester City desvela dónde jugará Sávio la próxima temporada

El Girona es el líder de LaLiga EA Sports, lo que ha colocado a varios de sus futbolistas en el escaparate. Uno de ellos es Sávio, que se ha convertido en una de las revelaciones del campeonato. El extremo de 19 años, que juega en el equipo catalán cedido por el ESTAC Troyes, ya ha sido relacionado con el Barcelona, y dónde jugará la próxima temporada es toda una incógnita. Sobre ello ha hablado Ferran Soriano, CEO del Manchester City.

“No se va de Girona. Se quedará aquí hasta final de temporada y, probablemente, más allá de 2024”, dijo sobre Sávio en RAC1. En lo que va de temporada, Sávio ha disputado 14 partidos con el conjunto catalán, con el que ha anotado 5 goles y repartido 4 asistencias.

Sávio y Aleix García, dos que podrían abandonar el Girona

Además de Sávio, en esta temporada se está hablando mucho de Aleix García, que ha sido convocado con la Selección. En lo que respecta al centrocampista de 26 años, aunque tiene contrato hasta 2026, el que amenaza su continuidad en el Girona es el Barcelona. Tras haberse hecho con los servicios de Oriol Romeu el pasado verano, el equipo que dirige Xavi Hernández podría intentarlo con Aleix García.

El que volverá a intentarlo con Oriol Romeu es el Girona. Cuestionado por su regreso, Quique Cárcel, director deportivo del equipo catalán, confesó: “Personalmente, a mí me gustaría cien por cien. Nos ha aportado cosas mágicas. Muchos jugadores me han dicho que él los ha enseñado a competir. ¿Si veo opciones? No es fácil porque hay contratos de por medio, pero no lo veo inviable”.