Quique Sánchez Flores habla de la posibilidad de hacerse cargo del Valencia

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, con el Valencia en puestos de descenso, la sombra de la destitución amenaza a Rubén Baraja y, la opción de relevar a su actual entrenador por un viejo conocido como Quique Sánchez Flores sería la favorita de Peter Lim.

Preguntado en Serantes Web por la posibilidad de volver a entrenar al Valencia, Quique Sánchez Flores dijo: «Yo no voy a hablar acerca de este asunto. Yo lo que tengo, desde la distancia, es un respeto grande hacia 'Pipo’. Somos colegas, pero antes hemos tenido respeto en todos los sentidos. Cuando he hablado con él, tanto cuando estaba en Getafe como cuando estaba en Sevilla, también ha habido mucho respeto tanto de uno como de otro. Sabemos que los dos hemos aprendido. Yo de él como jugador recogí muchas cosas que me han servido como entrenador y yo creo que él como el jugador también recogió muchas cosas que le han servido ahora como entrenador».

Para Quique Sánchez Flores sería un sueño volver a entrenar al Valencia

Ante la misma pregunta, en el año 2021, Quique Sánchez Flores había declarado: «Volver a entrenar al Valencia es un sueño que se cuela dentro de una realidad. Me veo preparado como entrenador para coger de nuevo al equipo, pero para eso hay que hablar y de momento eso no ha ocurrido. El Valencia está lleno de un montón de almas que son valencianistas y que van a sentir. Si yo volviera sería para disfrutar nuevamente del club, y sobre todo para hacer disfrutar a la gente. La afición del Valencia ha visto mucho en todo este tiempo y quiere estar arriba».