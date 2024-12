El Rayo Vallecano desmiente que Raúl de Tomás esté desaparecido

Raúl de Tomás, que sólo ha jugado un partido de Copa del Rey esta temporada, será baja ante Unionistas en esta competición. Es por ello por lo que en las últimas horas se ha llegado a decir que el ex del Real Madrid y del Espanyol se encontraba desaparecido, una noticia que se ha apresurado a desmentír Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano.

Fue Relevo el medio que afirmó que Raúl de Tomás se encontraba «ilocalizable», que no respondía las llamadas del club ni de sus compañeros ni tampoco recibía los mensajes que le enviaban al Whatsapp. Es por ello por lo que desde El Chiringuito contactaron con Raúl Martín Presa para saber si era cierto.

«Relevo puede decir misa», señaló molesto el presidente del Rayo Vallecano. «Raúl de Tomás es un jugador que está de baja, controlado por los servicios médicos del club, como no puede ser de otra forma. No está desaparecido, en absoluto. ¿Qué lesión es? No es una lesión física, sino una enfermedad común, que conoce el doctor, yo no me voy a aventurar», añadió sin querer comentar más al respecto.

El Rayo Vallecano cuenta con Raúl de Tomás y con James Rodríguez

Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, había dicho el pasado domingo que contar con jugadores como Raúl de Tomás y el colombiano James Rodríguez es «un lujo» y que su escasa participación en el equipo se debía a la «competencia» que existe en la plantilla.

James Rodríguez vive un momento difícil en el Rayo Vallecano. Desde su llegada el pasado 26 de agosto su protagonismo con el equipo ha sido testimonial y apenas suma 136 minutos repartidos en seis partidos, de los cuáles solo uno como titular, el del 28 de septiembre frente al Leganés.

Durante este tiempo su presencia en el banquillo ha sido constante y en cuatro ocasiones, contra el Girona, Alavés, Sevilla y esta última jornada frente al Athletic, se ha quedado sin jugar por decisión técnica. Tampoco lo hizo contra el modesto Villamuriel en Copa del Rey por molestias.

«El bloque está hecho. Iñigo ha apostado por otros jugadores y por suerte en el Rayo Vallecano hay mucha competencia. Esperemos que cuando salga nos dé lo que nos dio. Es un lujo y estamos encantadísimos de tenerle. Es un lujo tener a esos jugadores», dijo Raúl Martín Presa en DAZN sobre James Rodríguez, aunque amplió su respuesta a Raúl de Tomás, que supuestamente no estuvo frente al Athletic por un proceso gripal.

«Raúl es un jugador extraordinario, posiblemente nuestro mejor jugador de una calidad indiscutible, y por lo que sea esta temporada ha empezado un poco extraña. El equipo lo ha hecho bien, ha tenido mala suerte, tuvo un par de molestias musculares, pero nosotros confiamos y contamos con él. Es un jugador extraordinario, nos falta gol y él lo tiene, así que esperamos recuperarlo cuanto antes», concluyó.