Aceptan las condiciones de Nico Williams para su fichaje

Aunque Nico Williams tiene contrato con el Athletic hasta 2027, no ha garantizado su continuidad en el conjunto vasco más allá de esta temporada. Sin embargo, que pueda recalar en el Barcelona junto a su amigo Lamine Yamal, ya no parece tan claro. Y es que el buen hacer de Raphinha han llevado al equipo catalán a buscar opciones más económicas en Italia para reforzarse con un nuevo extremo. En lo que a Nico Williams respecta, sería en la Premier League donde están dispuestos a aceptar las condiciones que ponga con tal de poder acometer su fichaje.

Así lo asegura The Athletic, que habla del Liverpool,del Chelsea, del Arsenal y del Tottenham como los equipos dispuestos a hacerse con Nico Williams si finalmente decidiera abandonar el Athletic en verano. Además de estos cuatro clubes, el PSG, que ya intentó su fichaje tras la Eurocopa, y el Bayern de Múnich intentarán su fichaje.

Cabe señalar que para hacerse con sus servicios, además de aceptar sus condiciones; Liverpool, Chelsea, Arsenal o Tottenham deberán abonar al Athletic la cláusula de Nico Williams, que es de 57 millones de euros, si quieren que recale en la Premier League.

¿Dejará Nico Williams el Athletic en verano?

“He decidido estar aquí un año más”, confirmaba el internacional español al comenzar la temporada no garantizando su continuidad en el conjunto vasco más allá del próximo verano.

“Me fui de vacaciones y empezó a salir un montón de rumores. Una vez que aterricé, tuve una charla con mis padres y mi hermano y decidimos que lo mejor era seguir un año más”, reveló Nico Williams.

“Muchos equipos te quieren, he tenido muchas ofertas para hacer cosas que otro jugador hubiese hecho, pero estoy feliz aquí, Bilbao es mi casa”, insistió. “Se ha demostrado que estoy aquí feliz, esas cosas las lleva mi representante, he decidido estar aquí un año más y voy a disfrutar mucho de jugar competiciones europeas”, añadió Nico Williams.

“Mi hermano me ha dado mi espacio, era una decisión más personal, mi familia lo es todo. Me iban a apoyar si me iba o si me quedaba. Tengo 22 años y debo tomar mis propias decisiones, pero mis familiares han tenido mucho que ver en la continuidad. Muchas veces se ponía en duda mi intención de seguir aquí. Muchos dudaban y se ha demostrado que quiero al Athletic con toda mi alma”, concluyó.