Reconoce que pudo fichar por el Athletic este verano

Aymeric Laporte ha cambiado el Manchester City por el Al Nassr. Días atrás Jon Uriarte afirmó que de no haber aparecido el conjunto turco, el internacional español hubiera recalado en el Athletic, algo por lo que fue preguntado el defensor.

“Tuve oportunidades fuera del Al Nassr. ¿Del Athletic? El Athletic estuve en contacto, bueno realmente estoy en contacto desde que me fui. Estuvimos hablando a lo largo de los años que me fui, es más quedábamos, venía, iba. No había ningún problema con eso”, dijo Aymeric Laporte en El Desmarque.

“Sabía y sé que siempre han estado ahí, que yo siempre tengo esas ganas de devolverles el cariño y todo lo que me han dado desde muy pequeño. Siempre lo he dicho: estaré siempre agradecido por todo lo que han hecho, pero he pensando que el momento no era el adecuado y he preferido tomar otra vía”, añadió.

Cuestionado por el equipo en el que le gustaría retirarse, Aymeric Laporte confesó: “En el Athletic o en el Girondins de Burdeos”.

Uriarte y el frustrado regreso de Laporte al Athletic

El presidente Jon Uriarte admitió que el Athletic Club estaba "dispuesto a hacer un gran esfuerzo" para fichar al internacional Aymeric Laporte en el reciente mercado y subrayó que si el Al Nassr "no hubiese aparecido", el central hubiese regresado a Bilbao.

"No es solo una decisión de dos partes, sino que también participa su club de origen, y no podemos entrar en una guerra de pujas con un club árabe. Es una opinión personal, pero creo que si el Al Nassr no hubiera aparecido, Laporte estaría con nosotros", dijo Jon Uriarte en una extensa rueda de prensa que ofreció en Lezama junto al director de fútbol del club, Mikel González, para valorar el comienzo de la temporada.

González apuntó previamente que, tras la salida de Iñigo Martínez, el club se había fijado "dos objetivos" como posibles refuerzos. Uno era Laporte y el otro un futbolista que "puede jugar de central o lateral y que prefirió seguir en un equipo de 'Champions' a la opción del Athletic", un perfil que encaja con el de César Azpilicueta, aunque el responsable deportivo evitó dar su nombre.

Tanto Uriarte como González recalcaron que el Athletic "ha hecho todo lo posible y más" para recuperar al central de Agen, que salió del conjunto vasco rumbo al Manchester City en enero de 2018, y que dejan "la puerta abierta" para el futuro "siempre que el equipo tenga esa demanda y el jugador quiera".

"Sabemos de primerísima mano que el jugador ama al Athletic, que nos sigue y que tiene esa idea (la de volver a Bilbao) en mente, pero hay más partes implicadas y hay un club de origen -el Manchester City- con el que tienes que llegar a acuerdos", incidió.