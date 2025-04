Red Bull quiere a Cesc Fábregas en un nuevo equipo en verano

El buen hacer de Cesc Fábregas en el Como, que ha asegurado su presencia en la Serie A la próxima temporada, no está pasando desapercibido ni en Italia, donde la Roma se ha interesado por él como recambio de Claudio Ranieri, ni en Alemania, donde ha sido relacionado con el Sttutgart. Y precisamente a Alemania, pero a las filas del Leipzig quiere llevar Red Bull al técnico español.

Si bien Cesc Fábregas se ha mostrado fiel al Como ante estos rumores, la fuerte inversión de Red Bull en el equipo alemán, y que muy probablemente jugará en Europa la próxima temporada, podría llevarle a cambiar de aires. También juega a favor del Como la presencia de Xavi Simons en sus filas ya que ambos comparten a Darren Dein como representante. Thierry Henry, además, es excliente de Darren Dein, lo que podría facilitar la llegada de Cesc Fábregas al Leipzig pese a tener contrato con el Como ya que el galo es copropietario del club italiano.

La fidelidad de Cesc Fábregas al Como

Cuestionado recientemente por la posibilidad de que Cesc Fábregas le relevase como entrenador de la Roma, Claudio Ranieri dijo: “No sé si está preparado para la Roma, pero en tres o cuatro años estará en lo más alto. El Como es el Parma de los años 90. Tendremos que estar preparados porque son buenos, buenos, buenos”.

Contestando a sus palabras, el técnico español señaló: “Estoy muy tranquilo. Estoy aquí en Como, he firmado un contrato de 4 años y quiero terminar un proyecto. Agradezco a Ranieri sus palabras, un ejemplo para mí. Hacer lo que hace a su edad, con su fuerza y la alegría que se ve en sus ojos, es algo increíble. Me gustaría tener una carrera como entrenador como la que tuvo él, porque significaría que me ha ido muy bien”.