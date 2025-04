Ranieri no seguirá en la Roma: “Antes de morir quiero...”

Claudio Ranieri, a sus 73 años, aceptó salir de su retiro para tomar por tercera vez en su carrera las riendas de la Roma, a la que ha sido capaz de aupar hasta la séptima posición en la clasificación y a la que puede clasificar para competiciones europeas. Aún así ha descartado seguir como entrenador del equipo italiano la próxima temporada ya que antes de morir quiere viajar.

Cuestionado por la posibilidad de que siguiese al frente de la Roma la próxima temporada, Claudio Ranieri dijo en una charla en DAZN: “Ya lo había dejado el año pasado y había dicho que no a muchos equipos. Solo volví por la Roma y lo habría hecho por el Cagliari. Cuando se fue De Rossi casi me sentí aliviado de que hubieran elegido a Juric. Me gustaría viajar, antes de morir quiero ver el mundo más allá del fútbol. Big Ben dijo que parara por mí y es justo que lo haga ahora”.

No obstante, el técnico italiano confirmó que la próxima temporada seguirá ligado a la Roma. “¿Mi papel el año que viene? Seré asesor de Friedkin y no entrenador, espero que tenga fe ciega en mí”, concluyó.

La dilatada trayectoria de Claudio Ranieri

Claudio Ranieri, cuyo mayor éxito como entrenador fue ganar la Premier League con el modesto Leicester, es conocido en España de su paso por el Atlético de Madrid y el Valencia, equipo al que entrenó en dos etapas diferentes y con el que conquistó una Copa del Rey y una Intertoto.

Además, Claudio Ranieri ha entrenado a equipos como el Chelsea, la Juventus, el Inter de Milán o el Mónaco.