La respuesta de Luis Enrique a una periodista por la que ha sido tachado de machista en Francia

Luis Enrique, entrenador del PSG, explotó contra una periodista en unas declaraciones para Canal+ Francia y le respondió: "No tengo intención de explicarte nuestra táctica porque no la entenderías". El técnico español se expresó de esta forma después de que su equipo cayera derrotado por 2-0 contra el Arsenal en la segunda jornada de la Liga de Campeones causando un gran revuelo en Francia, donde ha sido tachado de machista

"No tengo intención de explicarte la táctica porque seguramente no lo entenderías. Tenemos que intentar corregir muchas cosas como equipo, pero no voy a explicar nada", fue la fea contestación de Luis Enrique a la periodista Margot Dumont.

La respuesta de la periodista a Luis Enrique

Después de que Luis Enrique haya sido tachado de machista en Francia, la periodista Margot Dumont se pronunció al respecto en redes sociales: “Creo que se dirige a la prensa en general y no a mí personalmente, pero como periodista, evidentemente me atacan como a mis compañeros. Lástima, hubiera sido interesante para él explicar su visión de las cosas de todos modos y efectivamente, pude entenderlo”.

Tras el choque ante el Arsenal, en declaraciones a Amazon Prime, Luis Enrique afirmó que no compitieron "al nivel que había que estar para el partido" y que el Arsenal defendió muy bien y mereció el triunfo.

"Conozco la intensidad de su equipo, cómo juegan con y sin balón y que lo hacen a un gran nivel. No hay dudas de que son un gran equipo y sabemos el listón que ponen. Tenemos que aceptar que perdimos todos los duelos con el Arsenal y si no ganas esos duelos, sufres", agregó.