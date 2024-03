Se retira de la selección por sorpresa para poder centrarse en el Betis

En pleno mes de marzo, Youssouf Sabaly ha sorprendido renunciando a su selección para poder centrarse en el Betis. La decisión de lateral de 31 años no llegó después del Mundial de Qatar, ni tras no ser convocado por Senegal para la Copa de África, llega ahora que está plenamente recuperado de la lesión que le dejó fuera del torneo y por la que no pudo contar el Betis con él durante un total de 182 días.

La FIFA indemnizó al Betis por la lesión que Sabaly sufrió con su selección

Cabe señalar que Youssouf Sabaly cayó lesionado con su selección, Senegal, motivo por el que la FIFA tuvo que indemnizar al conjunto verdiblanco. El máximo organismo del fútbol mundial destina 20.548 euros por cada día de baja del futbolista lesionado, algo que sólo es aplicable a los jugadores que estén ausentes por lesión un mínimo de 28 días. En el caso del Betis con Youssouf Sabaly, a ese dinero hay que añadir 9.600 euros por cada día que el defensor estuvo concentrado con su selección en la Copa África, en la que no llegó a participar.

Según Estadio Deportivo, el equipo andaluz sumó 1.006.852 euros por el periodo en el que estuvo lesionado y 201.600 euros por haber estado en la Copa África. En total, la cantidad que el Betis ha recibido por parte de la FIFA por Youssouf Sabaly han sido 1.208.452 euros. Agradecido por el comportamiento que ha tenido el club de las Trece Barras con él durante este tiempo, ahora renuncia a su selección para poder centrarse en el Betis, con el que tiene contrato hasta 2026.