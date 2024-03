El futbolista del Athletic que sí quiere jugar con España y que está en la prelista de Luis de la Fuente

Tras lo sucedido con Brahim Díaz, en los últimos días han sido más noticia los jugadores que estaban dispuestos a renunciar a jugar con España que los que sí. Uno que sueña con ser convocado por Luis de la Fuente es Dani Vivian, central del Athletic que, de momento, se ha colado en su prelista.

Sobre la posibilidad de ser convocado por España, el futbolista de 24 años comentó: “Es algo muy ilusionante, sólo saber que uno puede estar ahí ilusiona, es bonito. Sería especial una convocatoria y la disfrutaríamos mucho”.

Dani Vivian podría ser convocado con España en su mejor momento como profesional

A nivel personal Dani Vivian reconoció que, asentado como titular en su tercera temporada en la élite, "puede ser el mejor momento" de su carrera deportiva.

"Desde que estoy en el primer equipo he sentido toda la confianza y el cariño por parte del club. Siempre me he sentido muy bien y muy respaldado y he tratado de devolverlo en el campo y sí creo que he mejorado en todos los aspectos del juego", señaló argumentando por qué podría ser convocado con España.

Dani Vivian y la posibilidad de que el Athletic juegue la Champions

Dani Vivian, jugador del Athletic, aseguró que en el vestuario no se han "puesto ningún techo" en la Liga porque son "ambiciosos" y admitió que "la Champions está ahí", a dos puntos, y pelearán para "poder llegar" a esos puestos.

"Desde principio de temporada trabajamos en cada partido y en el día a día sin ponernos ningún techo y ahora tampoco lo vamos a hacer. Queremos lo mejor para el club y estar en la mejor posición a la que podamos aspirar", recalcó el central en la rueda de prensa que ofreció antes del entrenamiento de este miércoles en Lezama.

El vitoriano incidió en la idea que tienen en el grupo de "disfrutar y aprovechar esta onda tan positiva" que se ha generado en torno al equipo, derivada de los buenos resultados ligueros y de la clasificación para la final de Copa del 6 de abril contra el Mallorca, "para seguir hacia adelante".

"Hemos llegado a la final de Copa a base de convicción, de querer, de desearlo. No creo que hasta que llegue haya que cambiar nada, sino aprovecharnos de ello y tener más confianza en lo que hacemos. Si los resultados llegan es porque el trabajo es bueno", reflexionó.