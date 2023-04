Sampaoli desvela públicamente el delantero que pidió al Sevilla

Tal y como contamos en LAOTRALIGA el pasado 12 de octubre, Gabriel Barbosa fue el delantero que pidió Jorge Sampaoli al Sevilla cuando tomó nuevamente las riendas de su banquillo. Así lo ha reconocido ahora que ha tomado las del Flamengo, donde curiosamente tendrá a sus órdenes a Gabigol.

«Me enfrenté a Gabi cuando estaba en el Santos y en el Atlético Mineiro y sufrimos mucho con su capacidad goleadora, que reconocíamos en él. Sí, lo remití al Sevilla y no fue posible. El jugador, al estar bien, nos hace sumar puntos. En eso, básicamente, me puede ayudar. Ganar y sumar puntos a través de su efectividad. Intentaremos ayudarlo también para que nos ayude», dijo sobre Gabriel Barbosa en su presentación.

Sampaoli tendrá que decidir si juega Gabriel Barbosa o Pedro

«El diagnóstico, como no tengo tanto tiempo, tiene que ser rápido y certero. Diagnosticar quiénes son los jugadores que pueden jugar miércoles y domingo, quiénes no, y quiénes de forma natural y socioafectiva pueden generar superioridad», avanzó Jorge Sampaoli.

Cuestionado abiertamente sobre si se decantará por Gabigol o por Pedro, el que fuera entrenador del Sevilla manifestó. «Ambos jugaron muy bien con Dorival (Junior) la temporada pasada. Es definitorio que cada partido es diferente, que una vez puede ser uno, pero la siguiente no. La sencillez es que los mismos jugadores te lo concedan. Si te dan la posibilidad de complementarse, bienvenido, porque son muy importantes de cara a la portería; si no, tendrán que turnarse en los partidos, o jugar uno u otro. Básicamente, para mí, es que jueguen los mejores, bueno, los que se puedan complementar dentro de la cancha».