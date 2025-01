Será el segundo fichaje del Valencia en el mercado invernal

El de Iván Fresneda será otro de esos fichajes que estuvo cerca de cerrar el Valencia pero que no terminó de concretarse. Y es que finalmente, el ex del Real Valladolid, ahora en las filas del Sporting de Portugal, no será el lateral diestro que llegue al conjunto che en el mercado invernal para cubrir la lesión de Thierry. El elegido finalmente será Max Aarons, defensor de 25 años del Bournemouth, que será el segundo fichaje del club de Mestalla en esta ventana de transferencias tras el de Umar Sadiq.

Si bien el delantero nigeriano ha llegado en calidad de cedido procedente de la Real Sociedad, Max Aarons también llegará a préstamo al Valencia, que tendrá la opción de recomprar a ambos al final del presente curso. En lo que a Max Aarons respecta, podrá hacerlo pagando 10 millones de euros al Bournemotuh. Lo hará tras haber disputado tan sólo 85 minutos esta temporada, repartidos en tres encuentros, en el equipo que dirige Andoni Iraola.

Umar Sadiq ha sido el primer fichaje del Valencia en el mercado invernal

El delantero nigeriano Umar Sadiq jugará hasta junio cedido por la Real Sociedad en el Valencia, club que se guarda una opción de compra sobre el atacante de 27 años.

De 27 años e internacional con Nigeria, Umar Sadiq llegó a la Real Sociedad, previo pago de un traspaso de unos veinte millones tras tres campañas en el Almería en la que acumuló 43 goles y 13 asistencias en 84 partidos.

Su etapa en el club donostiarra ha estado marcada por la grave lesión de rodilla que sufrió al poco de llegar a la entidad y en el inicio de esta campaña se había quejado de la falta de minutos.