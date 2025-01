Juanmi dice no un equipo de LaLiga que quería cerrar su fichaje

Juanmi Jiménez es uno de los futbolistas a los que el Betis ha colgado el cartel de transferible en el mercado invernal. Se busca un equipo que acoja en sus filas al extremo de 31 años en calidad de cedido con vistas a hacer caja por él el próximo verano cuando entre en su último año de contrato. Si bien el Getafe ha descartado fichar a Juanmi Jiménez, Juanmi Jiménez ha descartado fichar por el Leganés pese a que su gran prioridad es seguir en LaLiga EA Sports.

Con contrato con el Betis hasta 2026, el futbolista malagueño amenaza con continuar en el equipo andaluz si no recibe una oferta de su agrado. Y si la del Leganés no lo ha sido es porque no le convencía en el plano económico según apunta Estadio Deportivo. Sin embargo, Juanmi Jiménez, que ya probó fortuna en Arabia Saudí, no quiere ahora salir del España, motivo por el que también ha rechazado a varios equipos mexicanos que querían hacerse con sus servicios.

Los otros equipos de LaLiga con los que ha sido relacionado Juanmi

La prioridad de Juanmi Jiménez es seguir en LaLiga EA Sports, donde ahora está siendo relacionado con el Espanyol. Juanmi Jiménez también ha sido relacionado tímidamente con el Valencia, aunque parece que el conjunto che no reforzará más su ataque tras haberse echo con Umar Sadiq en calidad de cedido.

Pese a haber salido en la mayoría desde el banquillo, Juanmi Jiménez ha participado esta temporada con el Betis en 16 partidos y ha anotado 2 goles.