La respuesta de Iraola al ser preguntado si entrenará al Athletic

Andoni Iraola, que el pasado verano dejó el Rayo Vallecano para probar fortuna en la Premier League de la mano del Bournemouth, equipo en el que ha llegado a estar muy cuestionado, suele ser relacionado habitualmente con el Athletic. Sobre ello ha sido preguntado y también por su situación actual en una entrevista.

“Si no ganas partidos, pues lo normal es que te acaben echando. Hemos tenido momentos complicados. Probablemente el peor fue el partido contra el Burnley que jugábamos en casa. Empezamos perdiendo y dices, ‘uf, hay que darle la vuelta a esto’, pero por suerte oye, es un partido que acabamos dándole la vuelta, acabas ganándolo, y después volvimos a ganar al Newcastle. Yo creo que las sensaciones de los últimos partidos han sido mucho mejores, incluso el día del Liverpool en la copa que pierdes, pero dices, ‘jo, los teníamos y se nos han escapado’. Queremos seguir dándole continuidad. Eso sabiendo que, estamos en la Premier y a nada que bajemos un pelín el nivel nos va a volver a costar ganar, claro”, comentó Andoni Iraola sobre la situación del Bournemouth.

¿Entrenará algún día Iraola al Athletic?

Más molesto se mostró Andoni Iraola cuando fue preguntado por el Athletic: “Siempre me hacen esta pregunta y, joder, pues al final cada uno lleva su camino, ¿no? Ahora mismo en el Athletic está Ernesto, que lo está haciendo genial y a mí como aficionado, ojalá se quede un montón de años porque para mí para mí es garantía de resultados. Y bueno, pues oye, si en el futuro el día de mañana se da, pues se dará, pero no tiene por qué. Al final se nos relaciona siempre con el equipo que has que has jugado y tiene su lógica, pero bueno, ellos pueden tener años súper exitosos. A mí me puede ir genial en mi carrera como entrenador y no coincidir el ‘timing’ y tampoco pasaría nada, ¿no?”.