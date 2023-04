El sorprendente guiño de Sergio Ramos a meses de terminar su contrato con el PSG

Sergio Ramos termina contrato con el PSG a final de temporada y es libre para negociar con otros equipos desde enero. Si bien el centrocampista de 37 años espera un movimiento del PSG para renovar, ha sido tentado desde el Al-Hilal con 30 millones de euros por campaña por poner rumbo a Arabia Saudí. No obstante, de abandonar el fútbol europeo, Sergio Ramos podría probar fortuna en Argentina de la mano de Boca Juniors, equipo al que lanzó un sorprendente guiño en su última entrevista.

«A mí siempre me generó simpatía el fútbol argentino. Porque siempre me han dicho que tengo muchas similitudes al jugador argentino. El pelo largo, ir siempre al corte, al cruce, y ese tipo de rasgos. El Boca Juniors, no es que me haya tirado más, pero siempre me ha simpatizado un poco más», señaló el que fuera futbolista del Real Madrid en Bolavip.

«Después he tenido amigos como el Pipa Higuaín, Saviola, que eran de River. Y he tenido siempre un cariño especial. Pero si me tuviese que quedar con uno, Boca Juniors siempre me ha gustado un poquito más. Por Román Riquelme y La Bombonera», añadió Sergio Ramos haciendo alusión al presidente de Boca Juniors.

Sergio Ramos, insultado en Sevilla

Donde parece que no quieren a Sergio Ramos de vuelta es en Sevilla. Cánticos contra él que tuvieron lugar hace seis años, propiciaron que durante el partido frente al Celta de Vigo dos lonas cubriesen los sectores N11 y N12 del Gol Norte del Sánchez Pizjuán. Mostrando su malestar con el defensor, los Biris volvieron a cantar: «Sergio Ramos, hijo de puta».