Tientan a un nuevo futbolista del Sevilla desde Arabia Saudí

Además de Ivan Rakitic, Fernando Reges ha sido tentado desde Arabia Saudí. El Al-Ahli está muy interesado en el centrocampista de 35 años, que tiene contrato con el Sevilla hasta 2025, y está en disposición de hacerle una oferta que el conjunto hispalense no podrá igualar.

Y es que, según apunta Globo desde Brasil, su Fernando Reges pone rumbo a Arabia Saudí verá duplicado el sueldo que actualmente percibe en el equipo andaluz. El Sevilla, por su parte, ingresaría 1 millón de euros por la operación.

Si bien Fernando Reges es indiscutible para José Luis Mendilibar, en agradecimiento a su buen hacer, el Sevilla podría abrirle la puerta de salida si el brasileño considerase que la oferta del Al-Ahli es irrechazable.

Además de Fernando, Rakitic ha sido tentado desde Arabia Saudí

Al igual que Fernando Reges, Ivan Rakitic podría poner rumbo a Arabia Saudí este verano. En su caso es el Al Ittifaq el equipo que le ha tentado. El centrocampista de 35 años también vería mejorado considerablemente su sueldo de recalar en Arabia Saudí. Aún así tanto Ivan Rakitic como su familia son felices en el Sevilla y no tomará una decisión hasta saber si el club cuenta con él de cara al siguiente curso y si será importante en los esquemas del José Luis Mendilibar. Para él el dinero es secundario y dará prioridad al club de Nervión. Eso sí, Ivan Rakitic no dudará en hacer las maletas si entiende que el rol que va a tener en el Sevilla no es el que merece.