El titular de la Selección al que le gustaría acabar su carrera en el Athletic

Aymeric Laporte ha vuelto a mostrarse dispuesto a jugar en el Athletic, equipo en el que debutó como profesional y en el que militó hasta enero de 2018. El central de 31 años ya se mostró abierto a esta posibilidad meses atrás pese a tener dos años más de contrato con el Al Nassr, club al que llegó en verano procedente del Manchester City. Ahora, pese a estar disputando la Eurocopa con la Selección, Aymeric Laporte ha lanzado un guiño al conjunto vasco.

Fue durante una entrevista para Onda Cero en la que le preguntaron si le gustaría volver al Athletic antes de retirarse. “Sí, por qué no”, contestó Aymeric Laporte.

El anterior guiño de Laporte al Athletic

El pasado mes de enero, en otra entrevista para el diario AS, el defensor mostró su decepción con la experiencia que estaba viviendo en Arabia Saudí. “La vida para ellos... se lo toman todo a la ligera. El ultimátum que les puedas dar no les importa. O sea, van a su bola realmente. Negocias una cosa y luego no te la aceptan después de habértela firmado. Te la pelean… Es un poco un rollo que en Europa no sé yo… Eso sí, lo mismo que te quitan en eso te dan en otros aspectos”, señaló Aymeric Laporte.

“Yo hablo de mi experiencia propia y no sé cómo es la los demás. Por mi parte, lo que he visto es que te intentan traer, pero luego está el día a día y en eso es distinto”, agregó.

Cuestionado por la posibilidad de volver al Athletic entonces, Aymeric Laporte dijo: “Soy seguidor y socio del Athletic. Tengo un contrato aquí de tres años. Hay detalles que no me gustan aquí como he dicho y llegado un momento dado se podría plantear. De momento, todo es muy reciente. Desde luego, no será en el mercado de invierno”.