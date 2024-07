El equipo de LaLiga que ha decidido fichar a Ansu Fati tras dar salida a uno de sus delanteros

El paso de Ansu Fati por el Brighton ha sido decepcionante, y Hansi Flick no cuenta con el delantero de 21 años de cara a la próxima temporada. Sin sitio en el Barcelona, el Sevilla ha decidido apostar por su fichaje una vez que ha acordado que Rafa Mir salga en calidad de cedido rumbo al Valencia, que tendrá una opción de compra por él de 5 millones de euros. Ansu Fati, por tanto, sería su sustituto.

La intención del Sevilla sería acoger a Ansu Fati en sus filas en calidad de cedido. Si bien el Barcelona está dispuesto a que salga nuevamente a préstamo, su elevado salario podría suponer un obstáculo para el conjunto hispalense, motivo por el que el club catalán podría hacerse cargo de una parte de su ficha para que llegue a buen puerto la operación.

Ansu Fati ya jugó en el Sevilla

Hace un año, el padre de Ansu Fati hizo un guiño al Sevilla, equipo donde jugó su hijo de 2010 a 2012. “Yo pienso mucho en el Sevilla, en volver a casa. Ahora mismo no valoraría una oferta del Madrid, porque Ansu no lo aceptaría. Yo no puedo meter a Ansu donde él no quiere. Pero yo jamás hablaré mal del Madrid porque son dos clubs muy grandes y nunca sabes lo que el mundo te va a deparar... Nunca sabes dónde te va a llevar”, dijo Bori Fati en la Cadena COPE.

¿Terminará dándose este movimiento ahora que la salida de Rafa Mir al Valencia está acordada?