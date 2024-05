El último equipo en tentar a Ernesto Valverde para que sea sunuevo entrenador

Ernesto Valverde, que se ha proclamado campeón de la Copa del Rey con el Athletic esta temporada, termina contrato con el conjunto vasco al final del presente curso. Esto es algo que querría aprovechar el Oporto para convertir al Txingurri en su nuevo entrenador. A favor de su llegada jugará la presencia de Andoni Zubizarreta como director deportivo del club luso, que desde hace unos días tiene como nuevo presidente a André Vilas-Boas.

André Vilas-Boas prepara una profunda reestructuración para el Oporto que estará encabezada por Andoni Zubizarreta, que ya llevó a Ernesto Valverde al Barcelona. Ahora tentarán al Txingurri para que no renueve su contrato con el Athletic. ¿Conseguirán evitarlo para que ponga rumbo a Portugal?

Ernesto Valverde y su renovación con el Athletic

Antes de enfrentarse al Getafe en el Coliseum, Ernesto Valverde fue preguntado en rueda de prensa, un tema sobre el que prefirió no pronunciarse. “Ya he hablado de ese tema y no tengo nada que decir”, señaló un Ernesto Valverde al que en Bilbao ven renovando con el Athletic.

A falta de cuatro partidos para el final del campeonato, el conjunto vasco es el quinto clasificado a 6 puntos de la cuarta plaza, que es la que da acceso a la próxima edición de la Champions League. Con Real Madrid y Girona clasificados, y el Barcelona a un punto de la clasificación, el Athletic de Ernesto Valverde se disputará el último billete para esta competición con el Atlético de Madrid. Aún así, de salir perdedor, el equipo bilbaíno tiene asegurada su presencia en la próxima edición de la Europa League.