El Valencia reacciona a la oferta de Samu Castillejo abriéndole la puerta

Samu Castillejo recaló el pasado verano a coste cero en el Valencia y, aunque tiene contrato hasta 2025, podría abandonar el conjunto che este verano. Y es que el extremo de 28 años ha recibido una oferta del Besiktas por más años y con un salario superior al que actualmente percibe.

Según MARCA, el Valencia no pondrá impedimentos a la salida de Samu Castillejo. Incluso, está dispuesto a concederle la carta de libertad ya que no cuenta para Rubén Baraja. La relación entre ambos quedó deteriorada después de que Samu Castillejo declarase: “Empecé muy bien cuando estuve con Gattuso. Es la idea de juego idónea para mí. Luego hubo cambio de entrenador, no era lo que quería, lo que me gustaba, pero siempre intentando ayudar al equipo”.

Ahora, pese a las salidas de Kluivert y de Samu Lino en su demarcación, el Valencia avanza en el fichaje de Sergi Canós. ¿Terminará propiciando su llegada que Samu Castillejo acepte la propuesta del Besiktas?

Samu Castillejo y Cavani podrían abandonar el Valencia

Al igual que Samu Castillejo, otro fichaje que el Valencia realizó el pasado verano y que podría abandonar el club éste sería Edinson Cavani. Pese a que al delantero de 36 años le resta un año de contrato con el conjunto che, el club de Mestalla quiere liberarse de su elevada ficha y el uruguayo quiere abandonar el club de Mestalla. Tras haber sido rechazado en Turquía por su sueldo, que es de 5 millones de euros, Edinson Cavani lanzó recientemente un guiño a Boca Juniors.

“Todo el mundo sabe que quiero jugar en Boca”, confesó en Radio Pasión. Refiriéndose al vicepresidente y director deportivo de Boca Juniors, Edinson Cavani añadió: «Con Riquelme hablo seguido. Él, como todo el mundo sabes que mi sueño es jugar en la Bombonera con la camiseta de Boca. Espero poder cumplir ese sueño».