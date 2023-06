La peligrosa cláusula de Griezmann que pone en riesgo su continuidad en el Atlético de Madrid

Griezmann afronta uno de los mejores momentos de su carrera. El galo quiso volver al Atlético y consiguió volver al nivel de rendimiento deseado por Simeone. L'Equipe afirma que el contrato firmado por el delantero galo hasta 2025 cuenta con una cláusula de 25 millones de euros para este verano. "Tiene mucha pinta de que dicha cláusula está asociada al ‘bajo sueldo’ con el que se comprometió Antoine al Atlético de Madrid, ya que llegó de una mala racha procedente del FC Barcelona. El jugador no tiene pensado moverse del club, ni ahora, ni en el próximo año. Su reflexión la llevará a cabo junto a su hermana, Maud, y su abogado, Sevan Karian. Y precisamente desde el país francés comentan que le gustaría terminar su carrera en Estados Unidos", apunta el citado medio.

"Cuando hay una persona que lleva muchísimo tiempo en un club se habla de fin de ciclo cuando lleva cuatro partidos malos. Cholo es para mí el mejor entrenador posible para el Atlético. Son momentos en que hay que hacerse pequeño y seguir trabajando como hemos hecho en noviembre y en diciembre. Después del Mundial los resultados nos dieron confianza. Estos compañeros tienen el nivel para ganar en cualquier estadio y lo estamos viendo", dice el galo hace unos meses sobre Simeone. "Cuando llegué aquí sabía que me tenía que hacer pequeño por todo lo que había hecho a la afición. He trabajado, este año empecé por temas de contrato jugando sólo 30 minutos, pero me daba igual porque quería estar aquí. Trabajando el fútbol te da y los compañeros ven que no dejas de trabajar y de luchar. Todo el esfuerzo que he hecho desde que he llegado el año pasado me está dando cosas ahora. Y los compañeros, goles y asistencias. Disfruto mucho en el campo con la gente que está en el estadio", confiesa.

"Yo creo que estoy en la versión más completa a nivel de asociación, de juego, de goles. Antes el juego en el Atleti era más vertical, jugaba mucho más en profundidad, buscaba el espacio. Ahora tenemos jugadores que les gusta más asociarse y tengo que adaptarme a eso e intento buscar mi sitio. Estoy muy feliz con mi rendimiento este año, pero creo que todavía no he llegado a mi techo. Me estoy acercando más al área, en la selección es diferente y estoy trabajando para ver dónde puedo ayudar más al equipo".