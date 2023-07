Cavani deja claro dónde quiere jugar y no es en el Valencia

Pese a que a Edinson Cavani le resta un año de contrato con el Valencia, el conjunto che quiere liberarse de su elevada ficha y el uruguayo quiere abandonar el club de Mestalla. Tras haber sido rechazado en Turquía por su sueldo, que es de 5 millones de euros, el delantero de 36 años no ha dudado en lanzar un guiño a Boca Juniors.

«Todo el mundo sabe que quiero jugar en Boca», confesó Edinson Cavani en Radio Pasión. Refiriéndose al vicepresidente y director deportivo de Boca Juniors, el charrúa añadió: «Con Riquelme hablo seguido. Él, como todo el mundo sabes que mi sueño es jugar en la Bombonera con la camiseta de Boca. Espero poder cumplir ese sueño».

Cavani no sólo ha lanzado un guiño a Boca Juniors

Según MARCA, el fichaje de Edinson Cavani estaría descartado por Boca Juniors. Es por ello por lo que el atacante lanzó otro guiño a un segundo club. Descartando volver a Uruguay de la mano de Nacional, manifestó: «Yo siempre fui claro que me gustaría jugar una Libertadores o Sudamericana con Danubio es al club que le debo todo».

«A mis 36 años entiendo que los periodistas uruguayos vendan humo con mi nombre. Ya es costumbre y no me sorprende. A veces no se dan cuenta que sus dichos falsamente ilusionan a la gente tanto de Nacional como a la gente de Peñarol y yo soy muy respetuoso con todos, pero los periodistas uruguayos no lo son y sólo inventan para tener algo de que hablar», agregó Edinson Cavani al respecto.