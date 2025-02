Vaticinan una oferta de 150 millones por Julián Alvarez

Un año después de que el Atlético de Madrid pagase 75 millones de euros al Manchester City por Julián Alvarez. Y es que el Manchester United ofrecerá 150 millones de euros para llevar de nuevo al delantero de 25 años a la Premier League.

Así lo asegura TyC Sports, que señala que en Old Trafford quieren que el argentino lidere su nuevo proyecto. Aún así, pese a los rumores, Julián Alvarez es feliz en el Atlético de Madrid, y no tiene en mente dejar el conjunto rojiblanco a corto plazo, motivo por el que no valora regresar a Inglaterra y de la mano del Manchester United por mucho dinero que pueda poner sobre la mesa.

Desde su llegada al cuadro colchonero, Julián Alvarez ha disputado 36 partidos con el Atlético de Madrid, con el que ya ha marcado 17 goles y repartido 4 asistencias.

Además de por Julián Alvarez, el Atlético de Madrid recibirá una oferta por Pablo Barrios

Si el Atlético de Madrid recibirá una oferta de 150 millones de euros del Manchester United por Julián Alvarez, el Chelsea prepara 70 para fichar a Pablo Barrios tal y como hemos contado en LAOTRALIGA. En lo que respecta al centrocampista de 21 años, que tiene una cláusula de 100 millones de euros, el Bayern de Múnich también está tras su pasos. Por ello, el Atlético de Madrid trabaja en su renovación con el objetivo de aumentar su cláusula de rescisión, algo para lo cual tentará a Pablo Barrios triplicando su sueldo, que actualmente es de un millón de euros por campaña.